Carnavalswagen in Beek vliegt in brand

Duizenden bezoekers voor 'actuele' optocht in Didam

26 februari DIDAM - De carnavalsoptocht in Didam trok zondagmiddag naar schatting enkele duizenden bezoekers. Bij het Montferlandse gemeentehuis nam burgemeester Peter de Baat voor het eerst het defilé af. In de optocht was er een verwijzing naar de nieuwe burgervader van Montferland: 'Alle Baat helpt'.