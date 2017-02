Eckhard is de eerste Duitse prins van Waskupenstad

Verdachte plofkraak Didam zit nog in Spanje

23 februari MÁLAGA/ DIDAM - De 28-jarige man uit Amsterdam die is opgepakt voor betrokkenheid bij de plofkraak in Didam op donderdag 26 januari, is nog niet verhoord door de Nederlandse politie. De verdachte zit nog in Spanje, waar hij donderdag 9 februari is gearresteerd op het vliegveld van Málaga, zo blijkt nu.