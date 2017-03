Hartoperatie zwangere vluchtelinge redt moeder én baby

De medisch specialisten raadplegen collega's in andere academische ziekenhuizen en de internationale literatuur. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 4.000 aortakleppen vervangen, maar een operatie zo vroeg in de zwangerschap is - voor zover bekend -niet eerder vertoond, vertelt cardioloog Roland van Kimmenade van het Radboudumc. ,,Meestal wordt gewacht tot de 28ste week van de zwangerschap, waarna gelijktijdig de hartoperatie en de keizersnede worden uitgevoerd. Maar zoveel tijd was er nu niet.’’



Tijdens de operatie is het grootste risico dat er een bloeding in de moederkoek optreedt waardoor de baby overlijdt. Maar bij een te lage bloeddruk bestaat weer de kans dat het kindje te weinig voeding krijgt. De operatie slaagt, maar het ziekenhuis meldt het nu pas, nu duidelijk is dat Zenaty is bevallen van een kerngezonde zoon.



Ze heeft hem Taym genoemd, Arabisch voor 'diepe liefde'. Het medische wonder ligt vandaag prinsheerlijk op haar schoot in een blauw boxpakje. Pas nu zijn vrouw is hersteld van de zware operatie, beseft Tamer hoeveel geluk zij heeft gehad. ,,In Syrië had ze deze operatie niet overleefd.’’