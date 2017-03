Koeien zakken door vloer na omvallen stalmuur

Onderzoek naar zandwinning Didam moet beter

24 maart NIEUW-DIJK - Het staat niet vast dat een locatie aan de Bievankweg de beste plek is voor een twintig meter hoge installatie voor de zandwinning van de firma Roelofs in Nieuw-Dijk. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Roelofs, waarin die locatie als het meest geschikt uit de bus kwam, schiet tekort.