Mediwiet: legaal of niet?

In verschillende gemeenten is er discussie op gang gekomen over de teelt van mediwiet, zoals in Tilburg en Hof van Twente. Ook in Oost Gelre gaf de raad de burgemeester de opdracht bij 'Den Haag' onder de aandacht te brengen dat de gemeente steun wil voor inwoners om mediwiet te mogen kweken.



Het was Hans Kamperman uit Groenlo die de raad Oost Gelre inspireerde. Hij was opgepakt omdat hij vijf reusachtige wietplanten in zijn tuin had waarvan hij medicinale wietolie wilde maken voor zieke vrienden. Iets wat hem mogelijk duur komt te staan: vorige week werd in een rechtszaak tegen hem een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist. Op 24 mei wordt bekend of de rechters daarin meegaan.



Ook in Montferland kwam deze week een motie op tafel om de legalisatie van kweken van vijf planten voor medisch gebruik aan te kaarten in Den Haag. LGM, D66 en PvdA zwengelden aan dat het legaal verkrijgen van medische wiet duur is of van onvoldoende kwaliteit en niet altijd vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Ondanks hun pleidooien, waren de andere fracties huiverig. De motie haalde het niet.