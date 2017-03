Mobiele badkamer uit Didam gestolen: Harald vraagt om hulp

De gestolen badkamer stond sinds oktober vorig jaar bij een woning aan Bliksteeg in Neede. De badkamer was via een vrouw uit Arnhem verhuurd. ,,Die had een accommodatie geregeld voor een groep Slowaken. Ze had extra badruimte nodig voor die bewoners.’’



,,Ik ben een aantal keer wezen kijken op de locatie in Neede. De badkamer stond er gewoon en was ook in gebruik.’’ Tot begin deze maand. ,,Tussen 18 februari en 3 maart moet ie zijn gestolen. Daarvoor stond de badkamer er nog.’’



Hij heeft de bewoners gevraagd waar de wagen naar toe is. ,,Maar zij wisten van niets.’’ En de tussenpersoon uit Arnhem? ,,Zij is spoorloos verdwenen en telefonisch niet bereikbaar.’’