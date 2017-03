Nieuw-Dijkse carnavalsgroep bouwt afgebrande praalwagen weer op

Belastingdienst blundert met brief aan weduwnaar: 'U bent gescheiden'

3 maart ZEDDAM - Zeddammer Peter Berendsen heeft een pijnlijke brief van de Belastingdienst gekregen. In de brief schrijft de fiscus dat uit gegevens blijkt dat Berendsen van zijn vrouw is gescheiden. Hij krijgt tips waar hij op moeten letten bij de aangifte van zijn inkomstenbelasting.