Roel van Beek uit 's Heerenberg zwemt op pinkstermaandag naar Marokko

Over de grens Man in bus bij grens gepakt met 1,5 kilo wiet in sporttas

31 mei EMMERIK - Een 47-jarige Amsterdammer is dinsdagmiddag op de Duitse snelweg A3, ter hoogte van Emmerik, aangehouden nadat bleek dat hij vanuit Nederland ruim 1,5 kilo wiet de grens over had gesmokkeld. Dat meldt de Duitse politie.