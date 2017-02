Verdachte plofkraak Didam zit nog in Spanje

Spaanse agenten die de gewonde man uit het vliegtuig zagen komen – volgens onbevestigde geruchten zat hij in een rolstoel – controleerden zijn identiteit en ontdekten dat hij internationaal gesignaleerd stond. Daarop is hij aangehouden.



Mislukte plofkraak

De Nederlandse autoriteiten hebben een overleveringsverzoek gedaan aan Spanje. De man is nog in het Zuid-Europese land en wordt volgens een politiewoordvoerder 'op zeer korte termijn in Nederland verwacht'. Dan kan hij ook worden verhoord over zijn rol bij de mislukte plofkraak, waarbij hij een deel van zijn hand verloor.



Tweede verdachte

De politie is intussen nog altijd op zoek naar een tweede verdachte voor de plofkraak. ,,Uit sporenonderzoek blijkt dat er minstens twee daders zijn geweest. Mogelijk is die tweede plofkraker ook gewond geraakt", zegt de politiewoordvoerder. Meer arrestaties worden dan ook niet uitgesloten.