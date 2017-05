Zes kerken dicht in Montferland

De financiële tekorten begonnen al in 2008 en liepen elk jaar meer op. In 2011 was er een tekort van 2 ton op een begroting van 1,3 miljoen euro. Vorig jaar was dat gat al 6 ton. Tot op heden werd dit opgelost door in te teren op het eigen vermogen, maar dat houdt een keer op, vindt het bestuur. ,,Onze parochie is zeker niet schatrijk’’, zegt diaken Theo Reuling desgevraagd.



Van de 27.000 katholieken van de Gabriëlparochie gaan nu nog 900 gelovigen per weekeinde naar de kerk. ,,Veelal ouderen, die er over een aantal jaren niet meer zijn. Over tien jaar komen er naar verwachting nog maar 200 à 300 per weekeinde naar de kerk. Een kleine honderd kinderen deden afgelopen zondag nog de communie en dat lijkt heel aardig. Wij vragen ons alleen af: wanneer komen ze de tweede communie halen?’’