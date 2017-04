Dit zijn tien bijzondere veilingitems uit slot Mookerhei

'Politie Noord-Limburg kan het werk niet aan'

19 april GENNEP - Een uitbreiding van de politie in Noord-Limburg is nodig om te voorkomen dat de veiligheid verder in het gedrang komt. Burgemeesters van de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Venray en Bergen hebben in een brandbrief aan politiechef Veldhuis van politie-eenheid Limburg hun zorg uitgesproken.