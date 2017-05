Gedoe over veiling Jachtslot: 'Spullen verkocht die nooit verkocht mochten worden'

Onzin, zegt Hennie van Hout. ,,Welke idioot heeft dat bedacht?’’ De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoekt de zaak.

Onzorgvuldig

Dertig jaar zat er een horecabedrijf van Van Hout in het Jachtslot, maar dat bedrijf is vertrokken. Eigenaar Natuurmonumenten heeft namelijk andere plannen met het gebouw. De inventaris van het horecabedrijf werd geveild, maar dat is behoorlijk onzorgvuldig verlopen, stelt Heemschut. Er zaten namelijk spullen bij die bij het historische gebouw horen, zoals kroonluchters en schilderijen.

,,Een aantal lampen is ontworpen voor het gebouw. Die maken dus deel uit van het rijksmonument’’, zegt directeur Karel Loeff. Het is te laat die spullen nu alsnog te behouden: de veiling is dinsdag 2 mei gesloten.

Illegaal

Mogelijk was de verkoop van sommige spullen illegaal, omdat die bijvoorbeeld nagelvast aan het pand zaten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoekt dat nu. Burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar weet dus nog niet of hij moet ingrijpen.

,,We moeten wel eerst weten of er ook daadwerkelijk iets stouts gedaan is. We zouden nog een een reactie krijgen van de Rijksdienst. Daar moeten ze niet te lang mee wachten, anders is het helemaal mosterd na de maaltijd’’, zegt Gradisen. Bovendien is het een zaak tussen eigenaar en exploitant, zegt hij.

De Rijksdienst was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Persoonlijk gekocht