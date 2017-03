Geen actie voor betere dienstregeling op Maaslijn, omdat trein uitvalt

Update Nijmeegse student (22) komt om bij lawine

8 maart NIJMEGEN - De snowboarder die dinsdag in de Franse Alpen is omgekomen nadat hij werd bedolven onder een lawine, is een 22-jarige student uit Nijmegen. Ook de twee vermisten van 21 en 25 jaar studeren in Nijmegen. Het drietal was op reis met de Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators (NSN).