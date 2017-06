Hond dood bij aanrijding, scooterrijder rijdt door

Examens 2017 Uit de examenbanken: vrezen voor een her

23 mei Het is aftellen geblazen voor de examenkandidaten. Woensdag staan de laatste toetsen op het programma, maar voor de meesten zit het er deze dinsdag al op. De tijd van reizen, feesten en rusten breekt aan; examenspanning gaat over in uitslagenstress. De door De Gelderlander gevolgde scholieren staan er goed voor. Toch twijfelt de Velpse Franka: ,,Ik vrees dat ik een her nodig heb.’’