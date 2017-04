Te koop: volledige inventaris Jachtslot Mookerhei

Het is een online veiling, maar zaterdag is de inventaris in het Jachtslot aan de Heumensebaan in Molenhoek te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur. Via internet kan er geboden worden: de veiling sluit dinsdag 2 mei. In totaal worden er 712 kavels (artikelen) aangeboden. Van de bruidssuite en een Berber vleugel tot zilveren bestek.



Bij de kavels is al een beginbedrag ingevuld. ,,We zetten een laag bedrag in om een proces van bieden op gang te brengen’’, zegt Van Leeuwen. Zoals 25 euro voor schemerlampen, 1.000 euro voor een fraai hemelbed, 500 euro voor kroonluchters, 400 euro voor een L-vormige bar, een joetje (10 euro) voor acht kreeftentangen en 750 euro voor een Berbervleugel.