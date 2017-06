Weddenschap brengt Mookse rol in Duitse Krimi voor miljoenenpubliek

Suijkerbuijk viel in de smaak tijdens de testsessie in Düsseldorf. Ze dacht aanvankelijk dat ze het verprutst had omdat ze in lachen uitbarstte toen haar gevraagd was verdriet en boosheid uit te beelden, maar dat konden de Duitse makers juist waarderen. Ze zagen iets in dat spontane meisje met die grappige Hollandse tongval.



Twee dagen later hoorde Suijkerbuijk dat ze in april een dag naar Duisburg mocht komen om te figureren in Die Ruhrpottwache. Een 12 steden, 13 ongelukken-achtige serie waarin waargebeurde zaken van de Duisburgse politie worden nagespeeld.



Bij alleen figureren bleef het niet voor Suijkerbuijk. Tijdens de opnames voor ‘haar’ aflevering kwam de actrice voor de bijrol van doktersassistente niet opdagen. Of de Mookse studente niet door wilde schuiven? ,,Natuurlijk! Ik mocht ineens een paar zinnen zeggen. Maar van de acht uur opnames die we hebben gedraaid, was ik uiteindelijk maar twee minuten in beeld te zien.’’