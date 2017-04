Looyen adviseert Hyballa met die kleinere selectie in een vaste formatie te gaan spelen. ,,Er is van alles gedaan, nu moet je kiezen. Daarbij moet je vooral kijken naar de stabiliteit in het karakter, je moet kiezen voor jongens van wie je op aan kunt. Het mentale aspect is nu heel belangrijk. Het voordeel van een kleine groep is ook dat je de spelers meteen belangrijk maakt en laat zien dat je ze nodig hebt.’’



Heeft de 41-jarige Hyballa er goed aan gedaan af te zien van een extra ervaren assistent? ,,Hij had veel kunnen hebben aan een soort praatpaal, maar ik kan zijn beslissing wel begrijpen. Op die leeftijd van hem had ik dat ook niet geaccepteerd. Als relatief beginnend trainer denk je anders en denk je dat er maar één iemand is die het weet. Dan ben je nog veel met jezelf en je carrière bezig. Maar de waarheid in voetbal bestaat niet’’, aldus Looyen, die gezien zijn staat van dienst en binding met de club zelf wel een geschikte kandidaat was geweest. ,,Ik had op de achtergrond een bijdrage kunnen leveren en was in elk geval geen bedreiging voor hem geweest, want ik heb niet meer de ambitie hoofdtrainer te worden.’’