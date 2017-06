Ajax wil Kadioglu, ook interesse voor Dumic en Grot

Tijdens dit seizoen heeft NEC geprobeerd het jeugdcontract van Kadioglu open te breken, maar daarover bereikten beide partijen geen akkoord. Na Trabzonspor en Konyaspor mengen nu ook FC Utrecht en Ajax zich in de dans om de aanvallende middenvelder, die dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht van NEC.



Kadioglu is niet de enige speler van NEC voor wie veel belangstelling is. Zo hebben clubs uit binnen- en buitenland interesse in verdediger Dario Dumic (25). En volgens Italiaanse media aast Fiorentina op Jay-Roy Grot. De club uit de Serie A zou de 19-jarige aanvaller voor ongeveer 2 miljoen euro willen overnemen van NEC. Grot zou dan het eerste jaar bij zijn huidige club worden gestald en pas daarna naar Italië gaan. Ook Dumic en Grot hebben bij NEC een doorlopend contract.