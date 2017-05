Akkoord Alflen en NEC over hoofdtrainerschap plots onzeker

De komst van Alflen lijkt af te hangen van het eventuele aanblijven van de clubleiding van NEC. Het is nog niet duidelijk of na technisch manager Edwin de Kruijff ook algemeen directeur Bart van Ingen en/of de leden van de Raad van Commissarissen opstappen nadat de club is gedegradeerd uit de eredivisie. Daarover had de clubleiding maandag een crisisberaad , waarvan de uitkomst nog niet officieel bekend is gemaakt.

Toekomst

Heracles Almelo tast intussen in het duister over de toekomst van Alflen. Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma zei gisteravond nog dat de assistent-trainer ‘in principe weg is bij Heracles’. ,,Op dit moment gaan we er vanuit dat hij weg is, dat is ook gecommuniceerd. Wij vinden dat heel jammer, maar we hebben daar vooraf afspraken over gemaakt.’’