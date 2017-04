'Als we winnen, zijn we weer in leven'

Zijn ploeg zit door een rampzalige reeks - elf keer verloren in de laatste twaalf wedstrijden - in noodweer. NEC is met nog drie duels te gaan de nummer voorlaatst in de eredivisie. Die zeventiende plek verplicht aan het einde van het seizoen het spelen van nacompetitieduels. De achterstand op de veilige vijftiende stek van Roda JC is twee punten, tegenstander Excelsior staat er drie voor.