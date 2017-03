Bezoekersvak NEC bijna uitverkocht voor de derby

Delle zegt sorry voor bal richting NEC-fans

19 maart NEC-doelman Joris Delle heeft zijn excuses gemaakt voor de bal die hij zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht het publiek in trapte. Hij deed dat in de tweede helft nadat een welgemikte bal vanuit een NEC-vak op zijn rug belandde. Als reactie schoot hij de bal die hij in bezit had de tribune op.