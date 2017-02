Blessure van Ali Messaoud lijkt mee te vallen

Messaoud ging zaterdag in de uitwedstrijd tegen PSV (3-1) na een uur spelen geblesseerd van het veld. ,,Het was niet dat het erin schoot. Ik had die wedstrijd al langer last van mijn lies’’, legt de Amsterdammer uit. ,,Na de wedstrijd was het stijfjes. Gelukkig lijkt het mee te vallen. Ik baal er overigens wel van dat ik me moest laten wisselen.’’