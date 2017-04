Boze NEC-supporters wachten spelersbus op

„Wij gaan er alles aan doen om in die laatste wedstrijden een goed resultaat te halen", zei hij. De supporters gingen ook nog in gesprek met trainer Peter Hyballa en algemeen directeur Bart van Ingen.

Hyballa

„We gaan volle bak gas geven. Het gras opvreten, er voor elkaar zijn en voor elkaar vechten", aldus Leiwakabessy. Sommige supporters willen dat Hyballa opstapt, maar Leiwakabessy ziet daar het nut niet van in. „Wat wil je dan, als de trainer weg is? Wat moet er dan gebeuren? Die man doet er alles aan om ons goed voor te bereiden. Uiteindelijk is het aan de jongens om het op het veld te doen."

Kleedkamer

's Middags voor de wedstrijd tegen FC Twente drong een groep NEC-supporters de kleedkamer van NEC binnen. De supporters waren niet lang binnen. „Het was in 2 minuten klaar", zei Hyballa voor de camera van FOX. "De toon was niet agressief, maar goed. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als supporters in de kleedkamer komen."