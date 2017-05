Breinburg: 'We moesten elkaar wakkerschudden'

Pothuizen over de nacompetitie: 'Geen gekke dingen doen'

16 mei NIJMEGEN - NEC trapt donderdag in Emmen af in de nacompetitie, die een langer verblijf in de eredivisie moet opleveren. Interim-assistent-trainer Patrick Pothuizen deed in de jaren negentig twee keer mee met NEC aan de nacompetitie.