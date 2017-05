Buwalda mist finales van NEC tegen NAC

Daardoor mist hij de nacompetitiefinales tegen NAC om een eredivisieticket, donderdagmiddag in Breda en zondagmiddag in Nijmegen.

De voormalig voetballer van VVV-Venlo kreeg zo’n anderhalve week geleden in de laatste training voor de competitiewedstrijd tegen Heerenveen een tik in een duel. ,,Die blessure ontstond op een erg ongelukkige manier”, haalt Buwalda het moment terug. ,,Het is vooral heel vervelend. Met zo’n einde van het seizoen had ik geen rekening gehouden. Erg teleurstellend.”

Buwalda miste dit voorjaar al enkele wedstrijden vanwege een kniekwetsuur. ,,Ik heb meer gespeeld dan de buitenwacht had verwacht, maar toch is het een zwaar jaar voor mij. Dat komt door al die blessures. En dat terwijl ik normaal niet veel geblesseerd. Nu focus ik me op komend seizoen. Dan wil ik een basisplek veroveren. In de eredivisie ja, want ik denk dat we erin blijven. Dat zou ik ook verdiend vinden.”

Om na de zomer actief te zijn op het hoogste niveau moet NEC in een tweeluik afrekenen met NAC. Voor hen heenduel in Breda (Hemelvaartsdag, 18.30 uur) heeft Ron de Groot op Buwalda na de beschikking over een fitte groep. De interim-trainer houdt in het Rat Verlegh Stadion vast aan zijn succesformatie.

Opstelling NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.