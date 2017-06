'Come back Jack!' of…?

NEC hofleverancier bij Oranje onder 19

11:58 NIJMEGEN - De Goffert is sinds de degradatie van NEC naar de eerste divisie dé plek waar de klappen vallen. Toch is er een lichtpuntje te melden over de Nijmeegse club. NEC is namelijk hofleverancier bij de voorselectie van Oranje onder 19.