De Gier topkandidaat voor trainersfunctie NEC

NIJMEGEN - NEC start de voorbereiding vooralsnog zonder hoofdtrainer. De zoektocht naar de nieuwe coach is in Nijmegen nog in volle gang, stelt technisch directeur Remco Oversier. Zeker is dat Jack de Gier een topkandidaat is.

Oversier weet dat de tijd dringt, maar de technisch directeur van NEC laat zich niet opjagen. De Gier is nadrukkelijk in beeld voor het hoofdtrainerschap bij de Nijmeegse eerstedivisionist, maar er staan nog meer kandidaten op zijn lijstje. ,,We naderen nu de fase van handelen”, zegt hij.

Vakantie

De Gier (48) staat nog tot juli 2018 onder contract bij Almere City. NEC moet de coach dus eerst nog maar eens losweken uit Flevoland. ,,Er zijn momenteel meerdere scenario’s”, stelt Oversier. ,,Niet alle kandidaten zijn te spreken. Die hebben vakantie. En sommige trainers werken in het buitenland. Zoals het er nu naar uitziet halen we de eerste training niet. Natuurlijk willen we de nieuwe trainer zo snel mogelijk aanstellen. Maar dat doen we met beleid en geduld.”

Degradatie