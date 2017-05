De Groot: Scherp beginnen tegen Emmen

NEC heeft deze week op trainingscomplex De Eendracht getraind op het gebruikelijke veld. De Groot had ook kunnen kiezen voor het kunstgrasveld, maar zag daarvan af. ,,Er zijn zoveel verschillende soorten kunstgras in Nederland. In Emmen is het weer anders dan hier bij ons. Dan heeft het geen zin hier op kunstgras te trainen’’, aldus de tussenpaus. ,,Wij spelen ons eigen spelletje. Simpel. Niet te moeilijk doen. We moeten vanuit de organisatie proberen te voetballen. En kansen creëren. Dat is ons tegen AZ en zeker ook tegen Heerenveen gelukt. Dat geeft vertrouwen voor de nacompetitie.’’



NEC kan niet beschikken over Robin Buwalda. De verdediger kampt met een enkelblessure. De Groot houdt vast aan de basisploeg waarmee werd gewonnen van AZ (2-1) en Heerenveen (0-2). ,,Als je twee wedstrijden wint, is er geen reden tot wisselen’’, aldus De Groot.