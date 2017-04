Marcel Boekhoorn, suikeroom van NEC: Ik bemoei me nergens mee

Alleen met een groter, moderner, duurzamer stadion kan de Nijmeegse club met vertrouwen de toekomst in, vindt hij. De hamvraag is natuurlijk: gaat Boekhoorn een rol spelen in de stadionplannen? ,,Mogelijk’’, luidt het diplomatieke antwoord. Hij laat een stilte vallen.



,,Het ligt aan de situatie. Meer zeg ik er niet over.’’



In geen enkel officieel plan is zijn naam terug te vinden.



Hij haalt veel lol uit zijn band met NEC. In het stadion heeft hij een eigen businessloge. Niet voor zakenvriendjes, maar voor echte vrienden. Of er wordt gewonnen of verloren, na de wedstrijd is het altijd feest. ,,Ik zeg altijd: work hard, play hard. Ik ben gek op feestjes. Ik moet er niet aan denken om alleen maar te werken.’’