De week van NEC: het vizier is al gericht op Vitesse

Vervanger

Hyballa zette een streep door de uitlooptraining van zondag en koos de dagen erna bewust voor een rol op de achtergrond. ,,Maandag en dinsdag heb ik veel geobserveerd’’, aldus de coach. Hij liet de training grotendeels over aan Laura Stosno-Krohn, een Duitse trainster van het Schnelligkeitszentrum in Berlijn. ,,Zij doet veel oefeningen met sprints en coördinatie’’, zegt Hyballa over de Duitse, die in oktober al enkele dagen aanwezig was in De Goffert. ,,Ik had haar destijds graag vast toegevoegd aan de technische staf’’, aldus Hyballa, die een dag later met zijn ploeg afreisde naar Doetinchem voor een geheim treffen met De Graafschap.