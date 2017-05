Discussie bij NEC over komst Alflen

Technisch adviseur Danny Hoekman zou zondagochtend te gast zijn in het praatprogramma De Tafel van Kees op Fox Sports, maar zegde af. ,,Tot ons ongenoegen heeft hij op het laatst afgebeld, maar dat kan’’, zei presentator Kees Jansma in de uitzending. ,,Want er waren belangrijke redenen, zei hij. Ik citeer hem maar even, het is een grote rommel bij NEC, de komst van Alflen is totaal verkeerd gevallen en er is weer een spoedberaad om elf uur. Kortom, blijkbaar komt er geen einde aan de misère daar en moet hij daar zijn.’’