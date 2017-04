Dumic draagt debuut voor Bosnië op aan zijn opa

,,Het was een mooie ervaring’’, zei de 25-jarige centrumverdediger over de gewonnen interland tegen Albanië (1-2). ,,Het was ook een beetje onwennig, om samen te spelen met grote spelers die ik in het stadion zag en toejuichte toen ik jong was.’’

'Emotionele avond'

Het was een emotionele avond voor de voetballer, die opgroeide in Denemarken maar die als sportman heeft gekozen voor het land waar hij is geboren. ,,Deze wedstrijd is voor mijn opa Milan’’, aldus Dumic. ,,Het was zijn grootste wens dat ik voor de Bosnische nationale ploeg zou spelen. Hij is twee maanden geleden overleden. Het was speciaal, dat ik voor Bosnië mocht spelen. Maar het maakte me ook verdrietig, dat hij het niet gezien heeft. Soms is dat het leven.’’

