Fanclub NEC hekelt aanval van Hoekman

In een verklaring op de eigen website laat de supportersvereniging weten de uitlatingen met verbazing te hebben gelezen. ,,Los van wat er feitelijk nou wel en wat niet klopt in de kritieken van Danny Hoekman, zijn we zeer teleurgesteld in de timing van dit interview’’, schrijft de officiële fanclub. ,,Sportief gezien moeten we juist nu als een blok achter elkaar staan. Evalueren en eventuele kritiek geven, moeten we intern na het seizoen doen en nu niet voor nog meer onrust zorgen. We hebben Danny Hoekman als clubman hoog zitten, maar betreuren zijn keuze om juist nu dit interview af te geven.’’