Fangroepen NEC willen massaal naar Heerenveen

NEC heeft op de slotdag van de competitie nog een kleine kans op het ontlopen van de nacompetitie en moet daarvoor in elk geval zelf winnen.

De teller stond dinsdagmiddag op 350 verkochte kaarten. In het Abe Lenstra Stadion biedt het uitvak plaats aan 1.200 supporters. Als het aan Nijmeegse fanclubs ligt, wordt dat aantal in de komende dagen gehaald.

Actie

De officiële supportersvereniging van NEC en de HKN (Harde Kern Nijmegen) zijn in samenwerking met de sponsorgroep OSRN een actie begonnen, waarbij een deel van de kosten worden vergoed. Nijmeegse fans kunnen voor slechts 15 euro de wedstrijd in Heerenveen bijwonen. Leden van de officiële fanclub en HKN krijgen nog eens 5 euro korting. Meer informatie over de actie op nec-nijmegen.nl.