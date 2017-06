Fomitschow naar Hajduk Split

Hajduk Split is een vermaarde club uit Kroatië. De meervoudig kampioen is afgelopen seizoen derde geworden in de competitie, achter Dinamo Zagreb en kampioen HNK Rijeka.



Fomitschow, geboren in Dresden, zet deze zaterdag zijn handtekening bij Hajduk, dat wordt getraind door Joana Carrillo.



Fomitschow voetbalde één seizoen bij NEC. De linksback werd vorig jaar vlak voor het einde van de transferdeadline aangetrokken en kwam in de eredivisie tot 25 wedstrijden. De Duitser begon zijn voetballoopbaan in Wolfsburg. Daarna kwam hij uit voor Fortuna Düsseldorf, Energie Cottbus en Kaiserslautern. Fomitschow degradeerde dit voorjaar met NEC naar de eerste divisie.