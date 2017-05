Gabor Babos: ‘NAC Breda en NEC horen allebei in de eredivisie’

,,Bij deze clubs heb ik de meeste wedstrijden gespeeld. Ik moest meteen denken aan het seizoen 2007-2008. Bij NEC hadden we toen een fantastisch team met Mario Been als trainer. Thuis wonnen we met 6-0, NAC had geen kans en wij gingen naar de UEFA Cup.’’

Goed verkopen

Babos is nu keeperstrainer in de jeugdopleiding van NAC. Daarnaast traint hij de derdeklasser RKSV BSC in zijn woonplaats Roosendaal. ,,In de eerste divisie zijn de thuiswedstrijden van NAC bijna altijd uitverkocht, dan zitten er 16.000 man’’, zegt de Hongaar. ,,Dat is echt apart. Je weet dat het heel wat los zou maken, als NAC zou promoveren. Maar NEC is natuurlijk ook groot genoeg voor de eredivisie. Als je bij NEC alles geeft, als speler of trainer of begeleider, dan kun je jezelf heel goed verkopen bij de mensen.’’