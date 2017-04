Geen aanhoudingen na ongeregeldheden NEC

Video 'Als we winnen, zijn we weer in leven'

21 april NIJMEGEN - De belangen zijn duidelijk, maar het duel met mededegradatiekandidaat Excelsior (zaterdag, 18.30 uur) is volgens trainer Peter Hyballa niet de Wedstrijd van het Jaar voor NEC. ,,Maar als we winnen, dan zijn we wel weer in leven’’, vertelde de coach vrijdag aan De Gelderlander.