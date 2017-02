Gregor Breinburg: Laatste tijd is alles ongelukkig

Breinburg miste bij de stand 0-0 een strafschop. ,,De laatste tijd is alles ongelukkig, voor de ploeg en ook wat mijn eigen spel betreft’’, aldus Breinburg. ,,We zitten allemaal bij NEC in een fase dat het net niet is. Het is de hoek waar de klappen vallen. Misschien is het geluk bij ons een beetje over, ik weet het niet.