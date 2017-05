Het immense verdriet van NEC in beeld

fotoserieNIJMEGEN - NEC Nijmegen speelt volgend seizoen in de Jupiler League. De Nijmegenaren verloren zondag in het eigen Gofferstadion met 1-4 van NAC Breda. Net als in het seizoen 2013/2014 degradeert NEC via de nacompetitie naar de eerste divisie. Teleurstelling op het veld, intens verdriet op de tribunes. Een impressie in beelden.