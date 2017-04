Hoekman: Hyballa is een karikatuur geworden

In het interview bekritiseert Hoekman ook het clubbeleid. Over Hyballa zegt hij: ,,Net als mijn vroegere trainer Co Adriaanse kan Peter een ploeg top -en topfit krijgen. Jammer dat hij door zijn gedrag langs de lijn een karikatuur geworden is. Het vele wisselen van spelers en systemen is het vertrouwen niet ten goede gekomen. Ik kan me voorstellen dat je dan als club alsnog maatregelen neemt, al is het erg kort voor het einde. Toch is Peter een talentvolle, bevlogen en rebelse trainer. Enige sturing heeft hij op dit niveau zeker nodig, anders vliegt hij letterlijk en figuurlijk alle kanten op. Hij moet zich kwetsbaarder durven opstellen, dat is juist een kracht.’’