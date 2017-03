Honderden trainers bij NEC voor studiedag

Meer dan 300 voetbaltrainers waren aanwezig in De Goffert, om de demonstratietraining van Hyballa (‘Passing in combinatie met packing dribbling’) te volgen en om te luisteren naar de presentatie van hoofd jeugdopleiding Iddo Roscher over de Voetbalacademie NEC/FC Oss.



'Hopen dat NEC in eredivisie blijft'

,,We zijn blij dat Peter heeft aangeboden dat we vandaag hier konden zijn’’, zei Wim Benders, coördinator van het district Oost van de KNVB, de organisator van deze dag. ,,De KNVB is bezig met het project ‘Winnaars van morgen’. Daarom zijn we blij dat we nu eens een keertje bij een buitenlandse trainer zijn. Als Peter nu niet bij NEC was geweest, dan had NEC stijf onderaan gestaan. De VVON hoopt dat Peter met NEC in de eredivisie blijft.’