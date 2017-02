Hyballa gooit tegen PSV systeem overboord

Twee Gelderse clubs Europa in? Alles kan

16 februari NIJMEGEN - Of het nu bij Go Ahead Eagles is, PEC, NEC of Willem II - iedereen kijkt eigenlijk het hele seizoen al naar de degradatiezone. Maar al deze clubs zijn momenteel nog volop in de race voor Europees voetbal. Met een eindschot richting mei en de hulp van Vitesse en AZ wacht in de zomer wellicht de Europa League.