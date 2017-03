Jay-Roy Grot is nu al onmisbaar bij NEC

NIJMEGEN - NEC moet na vijf nederlagen op rij naar beneden kijken in de eredivisie. Over de kwetsbaarheid van het elftal van trainer Peter Hyballa.

NEC had zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta (0-1) liefst 60 procent balbezit. Dat is veel voor de Nijmeegse ploeg. Alleen het voorgaande thuisduel met Go Ahead Eagles (1-2), dat lange tijd met een man minder speelde, leverde eenzelfde beeld op. Bij alle andere 12 optredens in het Goffertstadion had NEC minder balbezit dan de tegenstander. Opvallend daarbij is dat meer balbezit niet leidt tot betere resultaten. Integendeel. In de eerste 12 thuiswedstrijden verloor NEC alleen van de topploegen Feyenoord en PSV.

Creativiteit

NEC heeft moeite het spel te maken en kansen te creëren. Dat is een kwestie van creativiteit en dus van kwaliteit. 23 treffers in 24 partijen, het zegt alles over de offensieve onmacht. De selectie ontbeert een echte afmaker. Aanvalsleider Kevin Mayi (4 goals in 22 optredens) wacht sinds zaterdag 10 december op een treffer en kan maar niet overtuigen. Dat geldt nog meer voor Taiwo Awoniyi (die tegen Vitesse een kopbal van Dario Dumic verlengde, maar verder niet scoorde in 13 duels), die niet kan aantonen waarom hij ooit is gestrikt door Liverpool.

Volledig scherm Jordan Larsson. © ANP Pro Shots

Larsson

Winteraankoop Jordan Larsson is gehaald voor de doelpunten, maar staat na 6 optredens nog droog. Andere aanvallers als Reagy Ofosu (2 goals in 15 eredivisieduels) en de vlijtige maar aan de bal te onrustige Mohamed Rayhi (2 treffers in 19 optredens) schieten de Nijmeegse ploeg ook niet even lachend uit de degradatiezorgen.

Topscorer

De enige aanvaller die tot dusver heeft voldaan in dit seizoen is Jay-Roy Grot. De 18-jarige aanvaller stond aanvankelijk niet in het basisteam van trainer Hyballa, maar heeft tijdens het seizoen zijn plek veroverd. In 11 wedstrijden was hij 5 keer trefzeker. Ondanks dat relatief geringe aantal optredens is hij de clubtopscorer. En: in tegenstelling tot de andere aanvallers is de fysiek sterke Grot in staat te fungeren als aanspeelpunt. Hij kan een bal vasthouden, een essentieel onderdeel in het spel van NEC.

In de voorbije weken, waarin Grot vanwege een knieblessure ontbrak, leverde vrijwel elke diepe bal door het centrum meteen balverlies op. Zo komt een ploeg nooit lekker aan het voetballen. Het machteloze spel in de wedstrijd tegen Sparta onderstreepte dat Grot nu al onmisbaar is voor deze ploeg.

Volledig scherm Lorenzo Burnet. © Broer van den Boom

Aankopen

Technisch manager Edwin de Kruijff ondervond deze winter hoe lastig het is met een nagenoeg lege portemonnee te winkelen. Tot dusver voegt geen van de drie januari-aankopen iets toe aan het elftal. Linksback Lorenzo Burnet moet op zijn plek Andre Fomitschow voor zich dulden, Larsson was bankzitter tegen Sparta en Ali Messaoud is gehaald voor de ideeën op het middenveld, maar kan zijn stempel nog niet drukken.

Kardioglu