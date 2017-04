Joris Delle: ‘We moeten erin blijven geloven’

Wat kan hij van die ervaring meenemen naar zijn huidige club, nu NEC steeds dieper in de degradatiezorgen is geraakt? Delle noemt twee dingen. ,,Het eerste is dat je er altijd in moet blijven geloven. Ook als de situatie slecht is. En je moet alleen maar denken aan effectiviteit. Mooi voetbal moet je vergeten. Soms moet de bal de tribune in of heb je een overtreding nodig.’’

In de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-0) was NEC zaterdag opnieuw machteloos. ,,Als we willen winnen, dan moeten we scoren. We verliezen nu met 3-0 van FC Twente, een goede ploeg. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen’’, aldus Delle. ,,We hebben de goals makkelijk weggegeven. Het is niet zo dat Twente te goed was. Voor de winterstop wonnen we thuis nog met 3-2 van hen. Ik weet niet hoe dit kan. Misschien waren we bang. We weten dat we niet makkelijk scoren, maar kwamen veel te snel achter.’’

NEC staat nu voorlaatste. Het enige pluspunt van dit weekeinde is dat directe degradatie schier onmogelijk lijkt, nu hekkensluiter Go Ahead Eagles zondag heeft verloren. Zaterdag komt Excelsior naar het Goffertstadion. ,,Die wedstrijd moeten we winnen. Als we verliezen, dan is de nacompetitie ons enige doel. We moeten alles vergeten van de laatste weken. We moeten denken aan ons leven. Eerst individueel. En dan als team. We moeten willen sterven voor de club.’’