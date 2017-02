KNVB bevestigt overstap NEC van categorie 1 naar categorie 2

Ook FC Twente en FC Den Bosch verlaten de categorie van de clubs die onder curatele staan van de nationale voetbalbond, zo blijkt uit de door de KNVB gepubliceerde lijst. De licentiecommissie stelde de lijst samen op basis van de jaarstukken over het seizoen 2015-2016 en de prognosecijfers over 2016-2017. Vijf clubs, waaronder De Graafschap, zitten nog in de vermaledijde categorie 1. Tien clubs zijn financieel kerngezond en zitten in categorie 3. Het gros van de clubs bivakkeert in categorie 2, die inhoudt dat de bond toezicht houdt, maar dat niet elke uitgave boven de 50.000 euro gefiatteerd hoeft te worden vanuit Zeist, zoals bij categorie 1 het geval is.