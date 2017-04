Leiwakabessy na ontslag Hyballa: Het gaat nu iets losser allemaal

Leiwakabessy wil niet natrappen. ,,Peter heeft er alles aan gedaan. Maar de switch kwam er niet. Dat is zonde’’, zegt hij over de aftocht van de coach. ,,Het belangrijkste is dat NEC probeert in de eredivisie te blijven. Als daar spelers of een trainer voor moeten wijken, dan is dat zo. Dat weet Peter zelf ook wel. We hebben 12 van de laatste 13 wedstrijden verloren. Normaal gesproken grijpt een club in de onderste regionen veel eerder in.’’