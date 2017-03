Lorenzo Burnet: Dit is een verlossing

NIJMEGEN - NEC nam Lorenzo Burnet in januari op huurbasis over van Slovan Bratislava. Zondag debuteerde de 26-jarige linksback bij de Nijmeegse club. In het duel met Heracles Almelo (3-1) mocht hij al voor rust André Fomitschow vervangen.

,,Ik ben blij dat ik na lange tijd weer minuten heb gemaakt’’, zegt Burnet, die zijn entree lardeerde met een assist bij de tweede Nijmeegse treffer. ,,Dit is persoonlijk een verlossing. Ik kom van heel ver. Heb lang niet gespeeld, alleen maar bij de beloften van NEC. Dan moet je hard werken en wachten op het moment. Dit was mijn moment. We hebben drie punten gepakt en ik heb ook een goal voorbereid. Lekker man.’’

Geen spijt

Burnet ging afgelopen zomer van FC Groningen naar Slovan Bratislava. Spijt van zijn overstap naar de meervoudig kampioen van Slowakije heeft hij niet gehad. ,,Ik heb nooit spijt van een keuze’’, zegt de verdediger met Surinaamse roots, die bij Ajax in de jeugdopleiding speelde. ,,Ik sta er honderd procent achter en als het dan een foute keuze blijft te zijn, dan moet je dat accepteren. Voor hetzelfde geld had ik bij Slovan de sterren van de hemel gespeeld. Dan was het anders gelopen. Je moet altijd in jezelf blijven geloven. Daar gaat het om.’’