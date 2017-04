Massale steun van supporters NEC tijdens cruciaal duel tegen Excelsior

Dat tijdstip staat uiteraard symbool voor de sportieve situatie van NEC, dat op de voorlaatste plaats staat in de eredivisie. De fans zullen vanaf vijf voor twaalf aanwezig zijn voor het Gofferstadion, waar met onder meer muziek voor de juiste stemming zal worden gezorgd. Het is de bedoeling dat de spelers en trainers bij aankomst een hart onder de riem wordt gestoken. De supporters van NEC hebben aangekondigd zich in de slotfase van dit seizoen massaal achter de hoofdmacht te scharen.



Drie speelronden voor het einde van de competitie heeft de Nijmeegse club nog kans op handhaving, maar daarvoor is een zege op concurrent Excelsior waarschijnlijk noodzakelijk. Dat duel begint om 18.30 uur.