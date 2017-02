Michael Heinloth: ‘Positieve stemming bij NEC’

,,Die vier nederlagen hebben ons vertrouwen niet geschaad’'', aldus Heinloth, die zaterdag in het duel met PSV na 11 wedstrijden terugkeerde in de basisopstelling van NEC. ,,We hebben een positieve groep. Na 23 duels staan we op 25 punten, dat is niet slecht. De komende wedstrijden kunnen voor ons de richting gaan bepalen. Ik heb er alle vertrouwen in. Er heerst bij ons een positieve stemming in de kleedkamer.''