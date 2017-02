Mikael Dyrestam traint apart van de groep bij NEC

NEC brengt PSV aan het wankelen

18 februari EINDHOVEN - NEC heeft PSV zaterdagavond angst aangejaagd in de titelstrijd in de eredivisie. De Nijmeegse degradatiekandidaat ging in het Philips Stadion onderuit: 3-1. Pas in het laatste halfuur boog de formatie van trainer Peter Hyballa zijn hoofd.